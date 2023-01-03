مصرع طفلة انقلبت عليها عربة كارو فى أولاد صقر بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفي اولاد صقر المركزى بوصول "سهام أ ج" 8 سنوات، مقيمة بمدينة أولاد صقر مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تقديم الإسعافات الأولية له، وتحويلها من قبل الفريق الطبي بالمستشفى إلى مستشفى الزقازيق الجامعى ولكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها،وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفلة إثر انقلاب عربة كارو عليها، أثناء تواجدها رفقة مجموعة من اقارنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفى سياق، متصل تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تحرياتها بشأن العثور على جثمان رئيس جمعية خيرية داخل مقر الجمعية نطاق مدينة فاقوس، لبيان ذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة فاقوس، يفيد بلاغا من ربة منزل بعثورها على جثة شقيقها جثة هامدة داخل مقر جمعية خيرية يعمل رئيس لها بنطاق مدينة فاقوس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة فاقوس، إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة، وتبين العثور على جثمان" ياسر إ م " 65 عاما رئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، جثة هامدة ادعاء حادث شنق بحبل.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى متولى أعمال جمعية خيرية بمدينة فاقوس، ويعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا، وليلة أمس، تأخر عن موعده المعهود عنه، فذهب أحد أفراد أسرته للأطمئنان عليه فوجده جثة هامدة و مشنوق بحبل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة اللازمة، وأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.