مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، قبل مزلقان قرية كفر الجمال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها ووضعها داخل المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة مجهولة المصدر لشخص صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية قبل مزلقان قرية كفر الجمال بمدينة طوخ.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مستشفى قها لاتخاذ اللازم، وصدور قرار النيابة العامة بدفن الجثمان، وتبين من المعاينة أنها جثة مجهولة الهوية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.