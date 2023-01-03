مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطوخ

لقى شخص مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، قبل مزلقان قرية كفر الجمال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها ووضعها داخل المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة مجهولة المصدر لشخص صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية قبل مزلقان قرية كفر الجمال بمدينة طوخ.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مستشفى قها لاتخاذ اللازم، وصدور قرار النيابة العامة بدفن الجثمان، وتبين من المعاينة أنها جثة مجهولة الهوية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت قد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، بإحالة عامل قتل زوجته "ربة منزل" بسبب خلافات زوجية بينهما بالخصوص بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه، وحددت جلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7506 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1460 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "منصور ص م"، 29 سنة، عامل بمطعم، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها "آية علي محمود عامر، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، لسبق الخلف بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض وأدوات - آتِ وصفهم - وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات بمواضع متفرقة يجسدها قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
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