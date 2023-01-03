مصرع شخص إثر انهيار بيارة صرف صحى فى مركز إدكو بالبحيرة

فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار بيارة صرف صحى بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين سقوط بيارة على شخص بقرية دابونو - مركز إدكو.

وأسفر الحادث عن وفاة حماده.ج.ف 30 سنة - كفر الدوار، وتم جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن مركز كفر الدوار بالبحيرة قد شهد مؤخرا حادثا مأسويا حيث لقى 3 عمال مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، إثر سقوطهم داخل بيارة للصرف الصحى.

تم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.