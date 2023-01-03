مصرع شاب سقط من على توك توك أثناء السير بكفر الشيخ وإصابة 9 في حادث تصام

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مقيم بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ مصرعه، لسقوطه من مركبة توك توك أثناء تخطي قائد المركبة مطباً صناعياً، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لكنه توفي متأثراً بإصابته.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد وصول" ج.ع"، 18 سنة، عامل، إلى مستشفى الحامول المركزي مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى تحويله إلى مستشفى الجمعية الشرعية الخيرية لاستكمال العلاج به، إلا أنه توفي متأثراً بإصابته.

وتبين أنه أثناء استقلال المتوفى مركبة توك توك مع والده وأحد الأصدقاء، سقط أرضاً أثناء تخطي سائق التوك توك مطباً على الطريق، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.

كما شهد الطريق الدولي الساحلي، منذ قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى دبابة، نتج عنها إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة.

وتبين اصابة كل من سماره محمد مطر، 56 عام، مقيم ببرج البرلس مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، وهاجر أحمد عبد النعيم مقيمة ببلطيم مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وريم أحمد عبدالنعيم مقيمة ببلطيم مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وهيام محمد القاضي 49 عام مقيمة ببلطيم مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمود أحمد عبد النعيم بلطيم، 6 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد عبدالحليم غباشي، 35 عام تقيم ببلطيم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد سمير عوض، مقيم بالدقهلية،35 عام مصابة بإشتباه كسر بالحوض، وسمير ياسين محمد، 40 عام من الدقهلية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وخالد محمد كامل، 22 عام، مقيم بدمنهور مصابة باشتباه كسر بالحوض.