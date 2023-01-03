اليوم السابع
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مشروع نظم الخلايا الشمسية يفوز بجائزة دولية جديدة للمرة الثانية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:58 م
مشروع نظم الخلايا الشمسية يفوز بجائزة دولية جديدة للمرة الثانية محمد عبد الكريم رئيس تحديث الصناعة
كتب إسلام سعيد

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فاز مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV" والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بجائزة دولية جديدة وهي "أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022" والتي تمنحها مجلة "انرناشونال فاينانس -International Finance " وذلك للمرة الثانية بعد الفوز بجائزة "معهد الطاقة البريطاني" كأفضل المشروعات المُقدمة عالميا لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020.
 
وتعد مجلّة "انترناشونال فاينانس" International Finance مؤسسة مُتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال والطاقة وتقديم الحلول الأكثر ابتكارًا واستدامة.
 
وتغطي المجلة قصصاً عن الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي وإدارة الأصول وإدارة الثروات وصناديق التحوط وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والعقارات والتكنولوجيا المالية والعملات بالإضافة إلى التمويل المتخصص وفرص الاستثمار، وتغطي المجلة أيضاً نطاقاً واسعاً من قطاعات الصناعة غير المالية مثل الطاقة والنفط والغاز والاتصالات والبناء والمرافق والموانئ والشحن والطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية.
 
 
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تحديث الصناعة

مركز تحديث الصناعة

الصناعة الوطنية



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