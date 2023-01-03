محافظ مطروح يكرم عددا من المتميزين من أبناء المحافظة.. صور

مطروح - حسن مشالى

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء عددا من المتميزين من أبناء محافظة مطروح فى إطار الحرص المستمر على التحفيز والتشجيع مع تأكيد تقديم كافة الدعم لأبناء مطروح المتميزين فى مختلف المجالات تحفيزا لهم على مواصلة النجاح والتميز لإعلاء أسم المحافظة في كافة المحافل المحلية والعالمية وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الاوقاف بمطروح و اللواء أدريس طرام رئيس مجلس إدارة مدارس الروضة الخاصة والقائمين على المركز الثقافى الاسلامى بالمحافظة .

وكرم محافظ مطروح كلا من الطالب أنس خالد سامى السحرتى الحاصل على المركز الخامس عالميا فى مسابقة كنكن العالمية للحساب الذهني، وكذلك تكريم الحاصلين على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى المسابقة العامة للمراكز الثقافية الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف

وهم خلود رفعت حامد وإسماعيل حميدة عبد الغنى ومحمد مصطفى ياسين وخير الله عوض خير الله وإبراهيم محمد سعد ، وقدم محافظ مطروح التهنئة للمكرمين مشيدا بتفوق وتميز أبناء مطروح.

ومن جانبهم وجه المكرمون الشكر لمحافظ مطروح على حرصه على التكريم والدعم الدائم الذى يقدمه لأبناء المحافظة فى كافة المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة توسعة المركز الثقافى الاسلامى بمطروح، مع اختيار موقع بديل مع زيادة الاقبال على الالتحاق بالمركز لما له دور تثقيفى ودينى وتدريس تعاليم الدين الإسلامى السمحة والوسطية، من خلال علماء أجلاء.



التكريم (1)



التكريم (2)



التكريم (3)



التكريم (4)



جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)



