محافظ المنوفية يوجه بإدراج تجمع سكنى بطوخ طنبشا ضمن أعمال الصرف الصحى

المنوفية - محمود شاكر

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددا من أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، حيث استمع المحافظ إلى مطلبهم الخاص بتوصيل خدمة الصرف الصحى لتجمع سكنى قديم داخل الحيز العمرانى بمدخل القرية وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بضم المنطقة لأعمال الصرف الصحى بالقرية، مؤكدا حرصه على توفير خدمات البنية التحتية لجميع قري ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

كما تضمن اللقاء طلب مواطنة من العاملين بمديرية الشباب والرياضة تلتمس نقلها إلى وزارة التعليم العالي، وقد أحال المحافظ طلبها إلى مدير مديرية الشباب والرياضة لإبداء الرأى والعرض عليه، ووافق المحافظ على طلب مواطنة من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون تلتمس منحها أجازه بدون مرتب لرعاية شقيقتها مراعاة لظروفها الصحية الصعبة.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية تلا يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده في تنفيذ قرار إخلاء إدارى لعقار كائن، وأخري لمواطن بناحية شرانيس مركز قويسنا يتضرر من قيام جيرانه بالتعدى بالبناء على الطريق، والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم .