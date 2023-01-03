محافظ القليوبية يناقش اشتراطات الحماية المدنية لتأمين الكنائس

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا لمناقشة استيفاء الكنائس والمباني الخدمية الكنسية التابعة لها، لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك في ضوء القرارات والكتب الدورية الوزارية ومتابعة تطبيق كافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في هذا المجال، بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والمهندس علي عودة مدير عام الإسكان، والقمص جرجس زكي ممثلا عن مطرانية بنها، والقمص إبراهيم القمص يعقوب عن مطرانيه شبين القناطر.

وأوضحت المحافظة، أن الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بشأن ضرورة توافر الحد الأدنى من اشتراطات الحماية المدنية الضرورية واللازمة لتشغيل الكنائس، لحين استيفاء كامل الاشتراطات بالكنائس القائمة وملحقاتها، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، وتنفيذا لقرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، رقم 1069 لسنة 2022 م، والمتضمن الإجراءات الاحترازية الواجب توافرها بالكنائس.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها بالكنائس والمنشآت الخدمية التابعة لها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، بالتنسيق مع مسئولي الحماية المدنية والإسكان ورؤساء المراكز والأحياء، مشدداً على سرعة نهو الإجراءات واستيفاء كافة المستندات والموافقات المطلوبة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمباني الخدمية بسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستمرار التواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، خاصة في ظل التيسيرات التي تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.

وأعلن محافظ القليوبية، على دعمه الكامل لتسهيل كافة الإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في هذا الشأن، كما وجه مدير إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير إجراءات المعاينة للكنائس غير المستوفاة لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص لتوفيق أوضاعها، فضلا عن عقد دورات تدريبية للعاملين بتلك الكنائس والمنشآت الخدمية على مواجهة الحرائق والأزمات المختلفة وكيفية التعامل معها واستخدام أجهزة ومعدات الحماية المدنية وقت الضرورة وعمل الصيانة اللازمة لها.