محافظ القاهرة يفاجئ المجمعات الاستهلاكية ويسأل المواطنين عن أسعار السلع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

اجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على المجمعات الإستهلاكية والأسواق والمخابز بحى الزيتون لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث التقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين توافدوا على المجمعات للحصول على حصتهم التموينية فى بداية الشهر مؤكدين توافر كافة السلع المقررة لهم بالأسعار الرسمية المحددة، إلى جانب توافر السلع الحرة بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة ستبدأ خلال أيام فى إقامة أكثر من 100 معرض ومنفذ للسلع الغذائية بأحياء القاهرة لزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن المنافذ الجديدة التى سيتم إقامتها بالتعاون مع الغرفة التجارية ستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ خاصة فى الأحياء الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة بالشراكة مع الغرفة التجارية، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.