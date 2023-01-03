محافظ الغربية يتابع جولات رؤساء المدن لمراقبة الأسواق بحى أول طنطا والسنطة 

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، قيام رؤساء المراكز والمدن بحملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافرها وعدم الزيادة في أسعارها بشكل مبالغ، حيث قام حي أول طنطا برئاسة ممدوح النجار رئيس الحي، بجولة مسائية لمتابعة الأسواق ومنافذ البيع السلع الغذائية، وذلك للتأكد من توافرها وعدم رفع أسعارها وضرورة إعلان قوائم الأسعار للمواطنين على كافة السلع والمنتجات بنطاق الحي .

وفي ذات السياق تابع رحمي الجولة الليلية بمركز ومدينة السنطة برئاسة الأستاذة مني صالح رئيس المدينة ،حيث قامت بتفقد المحلات التجارية والأسواق وذلك للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار ، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار واظهاها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين وتم التأكيد على أحكام الرقابة على السلع للجملة والتجزئة بنطاق المدينة.

وفي سياق آخر قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بجولة تفقدية لعدد من الكنائس بمدينة زفتى وذلك ضمن جهود المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيده، وذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز مدينة زفتى.

تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة، حيث تفقد كاتدرائية الشهيد العظيم أبي سيفين بزفتي، كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم أبوسفين ، كنيسة الكاثوليك وكنيسة مارجرجس، حيث أشاد بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، موجهاً بإزالة كافة الإشغالات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار.

وأشار المحافظ إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

كما أكد على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، كما كلف غرفة العمليات المركزية بالتواصل المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق لتلقي أي بلاغات والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي، حيث تابع أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي ، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.