محافظ الدقهليه يستلم 14 من معدات تحسين البيئة المتفق عليها بتكلفة 75 مليون جنيه

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء تسليم الدفعه الثانية من معدات تحسين البيئة بعدد 14 معده، ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام حيث تتضمن معدات هذه الدفعة عدد 12 سيارة نقل قلاب حمولة 5 طن، و1 سيارة مجهزة، ونش لانقاذ السيارات المعطلة علي الطريق، و1 سيارة جامبو لنقل المهمات وتنفيذ المأموريات المتعلقة بالعمل في قطاع تحسين البيئة.

وأوضح " مختار": تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لتوريد معدات الخطة بالكامل، انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة، مشيرا أن اجمالي معدات الخطة هذا العام عددها 65 معدة بتكلفة اجمالية قدرها 75 مليون جنيه وصل منها حتي الان 26 معدة تم توزيعها علي مراكز ومدن وأحياء المحافظة وقال انه تتم متابعة توريد باقي المعدات وفقا للتعاقد المشار الية مع وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بدعم ومساندة وزارة التنمية المحلية.

وأضاف مختار أن من أولويات الدوله دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمه المقدمه للمواطنين.

ووجه المحافظ لضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ علي كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة كافة المعدات الجديدة.

ومن جانبه قال المهندس خالد جلال، مدير عام ادارة المركبات والصيانة، بديوان عام المحافظة ان الدفعة الاولي من معدات النظافة والتي سبق وان تم توريدها شملت عددها 12 معده تضمنت عدد 5 لودر زاحف وعدد 5 سيارات كسح حمولة 4 متر مكعب وعدد 2سيارة نقل قلاب حمولة 10 طن قلاب.