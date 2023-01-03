محافظ الإسكندرية: التدخل فى 1000 قضية طفل معرض للخطر.. واستقبال 1860 بلاغا

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التى تعمل عليها المحافظة لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التى يتعرضون لها، موضحًا أن الإسكندرية رائدة فى مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر على مستوى محافظات الجمهورية.





وتلقى اللواء محمد الشريف، تقريرا حول أبرز أعمال لجان حماية الطفولة بالإسكندرية والتى تشرف عليها الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مشيرا إلى أن لجان حماية الطفولة قد لاقت إشادات دولية، منها أشادت المنظمات الدولية حيث أشادت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بسيوسرا بنموذج حماية الطفل والعدالة الجنائية لمحافظة الاسكندرية، كما أشاد المكتب الاقليمى لمنظمة اليونيسيف بمنظومة حماية الطفل المنفذة بالمحافظة.





من جانبها، أوضحت أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة أنه خلال عام 2022 تم التدخل فى 1000 قضية طفل معرض للخطر بالتعاون مع مكتب النائب العام ووزارة العدل، واستقبال 1860 بلاغ طفل معرض للخطر، وتنفيذ337 ندوة توعوية للحد من التسرب من التعليم والحد من العنف الموجه ضد الاطفال استهدفت نحو 10 آلاف طالب، و 4500 أسرة ، و 78 اخصائي اجتماعي ونفسي. وكذلك تنفيذ لقاءات توعوية حول أهمية مرحلة الطفولة المبكرة والتربية الايجابية للأبناء استهدفت أكثر من 100 أم. بالإضافة إلى مجلس محلي برلماني من أطفال الإسكندرية لدعم المشاركة الفعالة للأطفال، وأيضا المشاركة فى وضع عدد من الأدلة الإجرائية بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والهيئات الدولية مثل منظمة اليونسيف ومنظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لرعاية شئون اللاجئيين واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمشاركة في إعداد دليل خدمات الطفولة المبكرة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتنفيذ برنامج إدارة الحالة الكترونيا بين جميع الوحدات الفرعية والوحدة العامة لحماية الطفولة والمجلس القومي للطفولة والامومة، وتنفيذ 5 ورش عمل استهدفت (70) طفلا ونحو (30) أخصائي حماية، في إطار الحد من عمل الأطفال، والتنسيق مع المفوضية السامية لرعاية شئون اللاجئين للأطفال من الجنسيات الأخري والمقيمين علي أرض الإسكندرية.











