محافظ أسوان: تسليم الأطراف الصناعية لـ43 حالة من ذوى الهمم

أسوان - عبد الله صلاح

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه فى إطار دعم الحالات الإنسانية من ذوى الهمم ، وتنفيذاً لتعليماته أثناء تفقده للقافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل الاجتماعى بطريق السادات بشأن توفير كافة أوجه الرعاية للحالات التى ترددت على القافلة تم تسليم الأطراف الصناعية لـ 43 حالة من ذوى الهمم سواء أطراف علوية وسفلية بمركز التأهيل الشامل.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم توزيع عدد من المشروعات للأسر الأكثر احتياجاً من السيدات المعيلات والأرامل وهى عبارة عن 3 أفران للخبز ، و3 اسطوانات بوتاجاز، بجانب ٣ أجولة من الدقيق، بالإضافة إلى توزيع كراسى متحركة للأطفال والكبار، والخدمات المختلفة لمن هم أولى بالرعاية ، علاوة على توفير جهاز شلل أطفال للطرفين لإحدى الحالات الإنسانية بقيمة 13 ألف جنيه ، وكذا تسليم سماعة أذن لطالبة فى التعليم الإعدادى بمبلغ 3540 جنيه.

وأشاد المحافظ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع الأسوانى لتخفيف المعاناة عن الحالات المرضية المختلفة، موضحاً بأن ذلك يتكامل مع الجهود المبذولة لرفع كفاءة مركز التأهيل الاجتماعى لتقدم خدماته المختلفة للعديد من فئات المجتمع المحلى بالجودة المطلوبة.

حضر فاعليات التسليم، محمد يوسف مدير التضامن الإجتماعى ، وأحمد عبد العزيز مدير فرع جمعية الهلال الأحمر ، بجانب ممثل مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل حسين الجعفرى ، وأيضاً عز الصادق المنسق العام لمبادرة الناس لبعضهم.