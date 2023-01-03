محافظة مطروح يتابع الاستعدادات لمواجهة أثار الأمطار .. صور

مطروح - حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار الغزيرة التى شهدتها عدد من مدن المحافظة، مع الإسراع فى رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح السلوم خاصة بمنطقة الزويدة ببرانى ، التى شهدت سقوط أمطار غزيرة وتجمعات مياه على الطريق وذلك ، لتيسير حركة المواصلات مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من أقرب مجالس مدن من مرسي مطروح والحمام والسلوم.

كذلك وجه محافظ مطروح لمديرية الزراعة ومركز التنمية المستدامة بمطروح ومديرية الرى والموارد المائية بالعمل على الاستغلال الأمثل لحصاد مياه الأمطار، باعتبارها مصدر أساسى للمياه في الشرب وري الزراعات في القرى والتجمعات الصحراوية بمطروح.

كما وجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتى الكهرباء والمياه والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أى حادث طارئ، والعمل على تأمين استقرار التيار الكهربائى ببعض المناطق المتاثرة بالأمطار.























































































































