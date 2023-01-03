مجمع البحوث الإسلامية يكرم الفائزين فى مسابقة «الإعجاز التشريعى فى الزكاة»

كتب لؤى على

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية السنوية، والتي عقدت هذا العام في موضوع: «الإعجاز التشريعي في الزكاة»، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعقد المسابقات التي تثري الجوانب العلمية وتُشجع طلاب العلم على القراءة والبحث.

حضر الاحتفالية الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ود. إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ود. حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية.

وشهد الاحتفال تكريم الفائزين والحصول على جوائز وقف المستشار محمد شوقي الفنجري بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، وبرعاية مجمع البحوث الإسلامية.

وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز (16) متسابقًا بجوائز مختلفة بلغت قيمتها (61000ج)؛ حيث فاز بالجوائز الأصلية للمسابقة كل من: رمضان حميدة محمد، مسعود عبود عبد المنعم، حسني خيري طه، كما فاز بالجوائز التقديرية كل من: أشرف فتحي محمود، محمد عبد الرازق خضر، أسماء أحمد إبراهيم، حذيفة محمد محمد، فاطمة الششتاوي محمد، وفاز بالجوائز التشجيعية كل من: سليمان علي سليمان، محمد محمود رجب، حسام محمد حسن، الشيماء السيد محمود، وفاء عبد اللطيف طه، خالد محمد راتب، سيد علي السيد، عيد فايد حسن.

وكان قد وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف التهنئة لشركاء الوطن من الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن تبادل مشاعر التهنئة في هذه المناسبة مع شركاء الوطن تحقق معاني المودة والتضامن والالتحام في تحقيق صالح الوطن واستقراره.

وأوضح المجمع أن مثل هذه المناسبات، تعدّ فرصة طيبة لتحقيق التكاتف بين أبناء الوطن الواحد والتعاون الفعّال فيما بينهم، كما أنها رسالة واضحة بأن مصر وما تقدمه من نماذج حيّة في العيش المشترك، أبيّة بأبنائها وجيشها وشرطتها ولن يستطيع أحد أن ينزع رابطة الوطنية أو أن يفرق بينهم، فهم يد واحدة تعمل لأجل هدف واحد هو الحفاظ على الوطن وبناء مستقبل أجياله.