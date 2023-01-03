اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

متى تعود عظة البابا تواضروس الأسبوعية وأسباب توقفها؟.. التفاصيل

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:16 ص
متى تعود عظة البابا تواضروس الأسبوعية وأسباب توقفها؟.. التفاصيل البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر الكثير من المسيحيين في مصر والعالم موعد عظة قداسة البابا تواضروس الثانى الأسبوعية، التي يلقيها يوم الأربعاء من كل أسبوع، فقد قدم قداسته خلال عظته الأسبوع الماضى، التهنئة بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحيا العالم كله في هدوء وسلام وأن تكون السنة الجديدة بدون ضعفات، حيث جاء ذلك عقب انتهاء عظة قداسته .

وقال قداسة البابا فى تهنئته: "أهنئكم ببداية العام الجديد، الذى سيبدأ بعد 3 أيام، سنة جديدة سعيدة على الجميع، وعلى كل بلادنا، وعلى كل كنيسة وعلى كل خدمة، وعلى كل المسؤولين في بلدنا، وعلى كل العالم، نصلي من أجل أن يحيا العالم كله في هدوء وفي سلام، وتكون سنة بدون ضعفات السنة الماضية - والتي اقتربت أن تكون ماضية، وفي الوقت ذاته لديك فرصة أن تقابل أب اعترافك، وتقدم توبة، وتجعل قلبك نقيًّا وحلوًا، وتدخل السنة الجديدة بقلب نقى."

وعن اجتماع الأربعاء قال قداسته: "اجتماعنا سيتوقف حتى يوم 15 فبراير المقبل، على اعتبار أن الفترة القادمة كلها أعياد الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا الجليل، والقديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، وصوم يونان وفصح يونان، بمعنى أنها فترة كلها أعياد".

وشرح قداسة البابا تواضروس الثانى خلال عظته السابقة الظروف الصحية التى يمر بها الأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية حلوان، التى فرضت إصدار قرار بابوي لتنظيم الوضع الرعوي والإداري في الإيبارشية.

وجاء نص ما قاله قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية، فى هذا الصدد كالتالى: "أحب أن أوضح أمر بخصوص الأنبا بيسنتى فى حلوان، الأنبا بيسنتى هو أسقف جليل، وله كل التقدير والاحترام، وظروفه الصحية التى تعرّض لها منذ عدة سنوات جعلته غير قادر على مباشرة ومتابعة الخدمة فى الإيبارشية، ومتابعة أحوالها وأحوال الآباء، وأيضًا المتابعة الرعوية والروحية في الإيبارشية."

وأضاف: "لهذا السبب أقمنا لجنة داخلية، لجنة من داخل الإيبارشية من الآباء والخدام، وأن يتعاونوا مع أبونا الوكيل هناك لإدارة الإيبارشية جيدًا، الإيبارشية بها ضعفات كثيرة وفي أماكن كثيرة، لذلك القرار الذي أصدرناه به تفاصيل كثيرة، هذه التفاصيل ملتزم بها كل كنيسة في إيبارشية حلوان، وملتزم بها كل خدمة في هذه الإيبارشية بكل تدقيق، واللجنة التى تم تشكيلها ستقدم تقريرًا شهريًّا عن الإيبارشية، وطبعًا نصلى أن ربنا يمد يده ويشفيه، ويعطى له القدرة على إدارة الإيبارشية، وعلى ترتيب الحياة فى إيبارشية كبيرة مثل إيبارشية حلوان والمعصرة وكل توابعها".


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد المجيد

العظه الاسبوعيه

عظه البابا تواضروس الثانى



الموضوعات المتعلقة

تعرف على برنامج احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير

الإثنين، 02 يناير 2023 01:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية: نعزى البابا فرنسيس وكاثوليك العالم فى البابا بنديكتوس

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:46 م

تعرف على أهداف المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتربية فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:00 م

ما هو طقس اللقان فى الكنيسة الأرثوذكسية؟

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:00 ص

اعرف استعدادات الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:00 ص

أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية.. تخدم تعليميا وصحيا واجتماعيا ملايين المصريين.. وتصل خدماتها لكثير من القرى.. أب الكنيسة يسهم بـ20 شنطة من ماله الخاص.. وتركز على النساء والشباب والأطفال

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة