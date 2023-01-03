لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات مستوردى سيارات المصريين بالخارج.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.



خليك واعى



الشائعة: أنباء عن إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين فى الخارج المستوردين للسيارات



الحقيقة: أكدت المالية أنه لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات المصريين فى الخارج

شددت على أنه لا نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين مستوردى السيارات

عدد المسجلين على منصة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج 31 ألفا حتى الآن

ناشدت المصريين المقيمين فى الخارج عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة