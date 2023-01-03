كيرى لـ"جارديان": على الدول الغنية الاستجابة لغضب الدول النامية حول المناخ

كتبت رباب فتحى

حذر جون كيرى، المبعوث الأمريكي للمناخ من أن الناس في البلدان النامية يشعرون بالغضب بشكل متزايد وأنهم "ضحية" لأزمة المناخ ، ويجب على الدول الغنية الاستجابة بشكل عاجل.

وقال لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "لقد قمت بتأريخ الإحباط والغضب المتزايد للدول الجزرية والدول الضعيفة والدول الأفريقية الصغيرة وغيرها في جميع أنحاء العالم التي تشعر بأنها ضحية لحقيقة أنها عنصر ضئيل في الانبعاثات. ومع ذلك ، فإنهم يدفعون ثمناً باهظاً للغاية. 17 دولة من أصل 20 دولة الأكثر تضررًا في العالم من أزمة المناخ موجودة في إفريقيا ، ومع ذلك فإن 48 دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى تصدر 0.55٪ من إجمالي الانبعاثات ".

وأوضحت الصحيفة أن قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة المنعقدة في مصر في نوفمبر شهدت خلافا مريرا بين الدول الغنية والفقيرة حول "الخسائر والأضرار" ، وهو مصطلح يشير إلى آثار كارثة المناخ ، ووسائل إنقاذ وإعادة بناء الدول الفقيرة المنكوبة.

ووافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول غنية أخرى في النهاية على إنشاء صندوق جديد للخسائر والأضرار ، دون تحديد حجم الأموال في الصندوق أو من أين سيأتي التمويل.

وقال كيري إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العالم النامي في الخسائر والأضرار ، لكن تفاصيل الصندوق ستحتاج إلى مزيد من العمل في عام 2023.

وقال "كيف يمكنك أن تنظر في عين شخص ما ولا تقبل فكرة أن هناك أضرار ، هناك خسائر؟. نراها في جميع أنحاء العالم. تراهم في مستويات سطح البحر المرتفعة ، نراهم في الحرائق ، نراهم في الفيضانات ، في باكستان وأماكن أخرى. نراهم في ارتفاع كثافة العواصف ".

لكنه أضاف: "كيف تدير (الخسائر والأضرار) لا يزال موضع خلاف: كيف تتعامل مع هذا التحدي المتمثل في الترتيبات المالية. ولكن كان من المهم الاعتراف بوجود تلك الأضرار وعلينا العمل على ذلك بحسن نية ".