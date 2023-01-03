كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية تطلق مبادرة بعنوان "إدارة بلا ورق"

المنوفية - محمد فتحى

أطلقت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة التحول الرقمي "إدارة بلا ورق" تحت إشراف الدكتور حاتم سيد أحمد عميد الكلية، والدكتور أشرف السيسي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد القاصد أن الجامعة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة ولذا نعمل جميعنا على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالكليات المتخصصة في تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية.

ومن جانبه، أضاف شرف أن التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيره.

هذا ويتابع الدكتور حاتم تنفيذ فعاليات المبادرة، حيث يقام حاليا دورات تدريب العاملين بالجامعة على مهارات استخدام الحاسب لجميع العاملين من جميع كليات الجامعة لتفعيل أهداف المبادرة وهى أحد أهم محاور التحول الرقمى، حيث سيتم عقد سلسلة دورات لجميع العاملين بجميع الإدارات للتدريب على أساسيات الحاسب ونظم التشغيل ومعالجة الكلمات والجداول الإلكترونية المتقدمة من خلال أول دورة فى المبادرة لتدريب 15 موظفا من كلية الحاسبات و المعلومات ويشرف علي الدورات الدكتور أشرف السيسي والدكتور أحمد صقر مدير مركز الخدمة العامة بالكلية.