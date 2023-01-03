عمرو قنديل مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب الوقائي

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور عمرو قنديل، مساعدا للوزير لشئون الطب الوقائي، مع الإشراف على قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة.
يذكر أن الدكتور عمرو قنديل، كان يشغل منصب رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة ، وقام بنشر 55 ورقة علمية عن موضوعات متنوعة في مجال الصحة العامة في العديد من المجلات الدولية.
كما شارك الدكتور عمرو قنديل في إعداد العديد من خطط الاستعداد والاستجابة للأوبئة والجوائح ومن أهمها خطة الاستعداد والاستجابة لجائحة الانفلونزا وجائحة كوفيد-19، كان عضوًا في العديد من اللجان الاستشارية ولجان المراجعة الوطنية والدولية ، ومنها لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية في الفترة من (2010-2011) واللجنة الاستشارية لإطار التأهب للإنفلونزا الجائحة من (2012-2015).
وكانت نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية لتكريم الفرق الطبية العاملة بقطاع الطب الوقائى بالوزارة، وذلك لإسهاماتهم فى إنجاح أهداف الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التى انطلقت فى شهر أكتوبر 2022، بمحافظتى القاهرة والجيزة.
حضر الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد شوقى رئيس قطاع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتور سامح العشماوى مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة.
وأكد وزير الصحة والسكان- فى كلمته خلال فعاليات الاحتفالية، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا للحفاظ على صحة وسلامة أطفالها، وتسعى جاهدةً لتنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، بصورة دورية، بكافة محافظات الجمهورية، وفقًا لبرامج وآليات محددة، تستهدف الوصول لكل طفل مصرى وغير مصرى مقيم على الأراض المصرية، وذلك من عمر يوم حتى 5 سنوات، الأمر الذى يساهم فى دعم المناعة المجتمعية بين الأطفال.
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