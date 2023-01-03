اليوم السابع
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"عروسة مادورو".. رئيس فنزويلا يقتحم عالم لعب الأطفال فى عيد الميلاد.. صور

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:55 م
"عروسة مادورو".. رئيس فنزويلا يقتحم عالم لعب الأطفال فى عيد الميلاد.. صور دمية رئيس فنزويلا - مادورو
فاطمة شوقى

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انتشرت دمى للأطفال فى الأسواق الفنزويلية فى احتفالات عيد الميلاد، على شكل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، باسماء "سوبر بيجوتى" وزوجته أليسيا بيتري، باسم سوبر سيليتا، وهما على هيئة أبطال خارقين لمحاربة قوى الشر، ولكنها أثارت جدلا كبيرا فى البلاد.

دمية مادورو
دمية مادورو

قالت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، إن الحكومة اشترت 13 مليون هدية للأطفال من جميع أنحاء فنزويلا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة.

وقالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية، إن هذه الدمية التى تم طرحها فى الأسواق الفنزويلية، مستوحاة من سلسلة رسوم متحركة على التليفزيون المحلى الفنزويلى الذى يروى مغامرات سوبر بيجوتى، وهو بطل على شكل مادورو ويحارب ضد الامبراطورية الأمريكية.

مادور
مادور

وأثارت هذه الدمى جدلا كبيرا فى فنزويلا، وانقسام بين مؤيد ومعارض، فقالت روزا رودريجيز، مستشارة الموارد المائية في المجلس المجتمعي الذي تموله الحكومة في بلدة كاراياكا "بالنسبة لى فإن هذه الدمى لها هدف كبير، فالألعاب لفتة انسانية تجاه الأطفال والمجتمع، ولابد من أن الاطفال أن تعرف من خلال هذه الالعاب ما نمر به من خير وسئ".

عروسة مادورو
عروسة مادورو

من ناحية أخرى، أعربت المعارضة الفنزويلية عن طرح لعب أطفال على شكل مادورو، وقالت إنها محاولة من الحكومة لتلقين الأطفال ما عليهم فعله.

وقالت بلقيس بوليفار، عضو نقابة المعلمين: "يبدو لي هذه الدمى أنها عدم احترام لأطفالنا، لأن هذه الدمى بالنسبة لي تمثل بداية لأطفالنا لعبادة شخصية مادورو، كنما أنهم يسيرون على ما يتم تلقينهم به دون التمييز بعقولهم بين الخير والشر".


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