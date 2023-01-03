طلاب تكنولوجيا الفضاء ببنى سويف يشاركون بـ11 مشروعا فى ختام "قمر تدريب الجامعات"

بنى سويف هانى فتحى

شاركت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في العرض الختامي لمشروعات قمر تدريب الجامعات المصرية، والتي صممها طلاب الفرقة الخامسة بالكلية، بعد تدريبهم على مدار شهرين، تحت إشراف الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية والدكتورة هبه الله محمد عبد الحليم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة بني سويف ووكالة الفضاء المصرية.

وأكد الدكتور منصور، أن جامعة بني سويف دائما ما تسعى لعقد بروتوكولات تعاون مع الجهات المختصة لتدريب الطلاب وإعداد كوادر علمية متميزة، وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي، مشيرًا إلى أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء هي الكلية الأولي علي مستوي الشرق الأوسط والجامعات المصرية لذا يجب الاهتمام بخرجيها وتقديم كافة الدعم لهم من خلال التدريب علي ايدي مهندسين متخصصين، موجهاً الشكر والتقدير لوكالة الفضاء المصرية، علي ما تبذله من تعاون مثمر من أجل تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح الدكتور أسامه شلبية، عميد الكلية أن التدريب احتوى على عدد من المحاضرات التفاعلية التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية وأنظمتها ومكوناتها، وكذلك مكونات البيئة الفضائية وغير ذلك من الأمور المختلفة كنظم التشغيل والتحكم في الاقمار الصناعية والبرمجيات المختلفة، واستمر التدريب خلال 20 يوم متفرقين على مدار شهرين مؤكدا ً على أهمية التدريب والخبرات العلمية التي اكتسبها الطلاب خلال هذه الفترة.

تقول الدكتورة هبه الله محمد عبد الحليم ،وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تصميم ما يقرب من 11 مشروع تم تحكيمهم من قبل أساتذة الكلية ومهندسين بوكالة الفضاء المصرية، وأشادوا بمستوى الطلاب، والمشروعات المقدمة والتي كانت متنوعة ومتميزة وناقشت بعضها: تصميم نموذج لقمر صناعي للاستشعار عن بعد، روڤر لاستكشاف الفضاء، والتنبؤ بالنشاط الشمسي عن طريق التعلم العميق "Space weather forecasting by ML"، و نظام التوجيه الكهربائي (EPS) ، تصميم المدار للقمر الصناعي المداري "Orbit design for satellite Orbital propagator" ، و" شبكة اتصالات داخل القمر الصناعي"In Satellite communication network ، التنبؤ بالطقس الفضائي باستخدام تعلم الآلة، التعرف على مناطق معينة في صور الأقمار الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.