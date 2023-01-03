ضربة أمنية.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليار جنيه.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط ( 9248 قضية اتجار فى المواد المخدرة) بإجمالى (10225) متهم.





وجاءت الضبطيات على النحو التالى:

ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت ( 91955.342 كيلو جرام).

ضبط كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (5060.97 كيلو جرام).

ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (135.757 كيلو جرام).

ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت (491.369 كيلو جرام).

ضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت (274,151 كيلو جرام).

ضبط كمية من مخدر الآفيون وزنت (6,379 كيلو جرام).

ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت (2,125 كيلو جرام).

ضبط كمية من مخدر الأمفيتامين وزنت (500 جرام).

ضبط كمية من مخدر الكوكايين وزنت (296 جرام).

ضبط كمية من بذور القنب المخدر "بانجو" وزنت (104,415 كيلو جرام).

ضبط كمية من بذور الخشخاش المخدر "أفيون" وزنت (1180 كيلو جرام).

إبادة مساحة منزرعة بنات الخشخاش "الأفيون" بلغت (173 فدان و 6 قيراط و 21 سهم) ، ضبط (151558 قرص لعقار الترامادول) و(204332 قرص مؤثر)، و (90651 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 5 كيلو جرام لذات المخدر ) و (2 قرص مخدر لعقار إكستاسى ) و (1148 قرص مخدر لعقار سابكسون) و (7 قضايا) غسل أموال.. بلغوا إجمالياً قرابة (274,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (941٫000٫000 ) مليون جنيه تقريباً.