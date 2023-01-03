ضبط 800 ألف قرص تأمينى وشرائط وأنبولات بشرية داخل مخزن غير مرخص بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على كافة الأنشطة بمركزطنطا ضمت طارق عبدالرحمن شعيب و السعودى الجارية و السيد احمد الحواله بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية فرع طنطا والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعى وسط وغرب الدلتا.

حيث وردت معلومات سرية بقيام صيدلى بمركز طنطا يدير مخزن بدون ترخيص وبمداهمة المخزن خاصة برئاسة المهندس محمدابوهاشم وكيل وزاره التموين والحملة المشكلة أسفرت جهود الحملة عن ضبط صيدلى بمركز طنطا يدير مخزن بدون ترخيص وضبط والتحفظ على كميات من الأدوية البشرية خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها والتى تصرف بنظام التأمين الصحى وادوية منتهية الصلاحية وادوية بشرية مختلفة الأنواع بغرض الاتجار بها فى السوقالسوداء.

وبلغت اجمالى كميات من الشرائط والأقراص وأنبولات (800000) ثمانماة الف قرص تأمينى وشرائط وانبولات بشرية، وتم الجرد وعمل تقرير مرفق من هيئة الدواء المصريه فرع طنطا بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.