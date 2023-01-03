ضبط 42 ألف عبوة عصير منتهية الصلاحية في حملة لهيئة سلامة الغذاء بالغربية

تمكنت حملة مشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك مديرية التموين بالغربية ومباحث التموين من ضبط 42 ألف عبوة عصير مرتجع، كان يتم إعادة تغير تاريخ الصلاحية وبيعها مرة أخرى و3 آلاف كيلو سمن بقصد التلاعب في الأسعار.

يأتي ذلك في اطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية بالتنسيق مع المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين بالغربية والعقيد إيهاب عبد الحليم مدير إدارة مباحث التموين.

واسفرت الحملة عن ضبط 42 ألف عبوة عصير للتلاعب في تاريخ الانتاج ووضع تاريخ انتاج حديث خلاف تاريخ الانتاج القديم المطبوع علي العبوة وبيعة مرة اخري بالاسواق.

وضبط 3 آلاف كجم سمنة للتلاعب في الاسعار وبدون فواتير تدل علي مصدرها، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، قد شنت حملة تموينية مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على كافة الأنشطة بمركز طنطا ضمت طارق عبدالرحمن شعيب والسعودى الجارية والسيد احمد الحواله بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية فرع طنطا والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعى وسط وغرب الدلتا.

حيث وردت معلومات سرية بقيام صيدلى بمركز طنطا بإدارة مخزن بدون ترخيص وبمداهمة المخزن خاصته برئاسة المهندس محمدابوهاشم وكيل وزاره التموين والحملة المشكلة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط صيدلى بمركز طنطا يدير مخزن بدون ترخيص وضبط والتحفظ على كميات من الأدوية البشرية خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها والتى تصرف بنظام التأمين الصحى وادوية منتهية الصلاحية وادوية بشرية مختلفة الأنواع بغرض الاتجار بها فى السوقالسوداء

بلغت اجمالى كميات من الشرائط والاقراص وانبولات 800 ألف قرص تأمينى وشرائط وامبولات بشرية، وتم الجرد وعمل تقرير مرفق من هيئة الدواء المصريه فرع طنطا بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.