اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:07 م
أكرم القصاص
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ضبط 3 مخابز لمحاولتها تهريب 6 أطنان دقيق مدعم فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 06:06 م
ضبط 3 مخابز لمحاولتها تهريب 6 أطنان دقيق مدعم فى حملة مكبرة بالإسكندرية حملة تموينية بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت إدارة تموين العامرية غرب الإسكندرية حملة مكبرة، تمكنت من ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص ومحل لبيع السلع التموينية غير مرخص و3 مخابز لتصرفها فى 6 أطنان دقيق، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية المدعمة.

 

وتمكنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة من خلال شن حملات تموينية بنطاق إدارة العامرية، والتى أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص ملحق بأحد محلات الجملة الكبرى للمواد الغذائية بحيازته مواد غذائية وتعمد إخفائها بغرض الاحتكار، وتم التحفظ على 40 كرتونة زيت عباد شمس بداخل كل كرتونة 12 زجاجة 800 مل بإجمالى 480 زجاجة زيت، 80 صفيحة سمن نباتى وزن الصفيحة 10 كجم باجمالى وزن 800 كجم.

 

وتم ضبط أحد الأشخاص يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص من الجهات المختصة فى صرف السلع التموينية و الدقيق للمواطنين بغرض التربح والكسب غير المشروع وجلب ماكينات صرف سلع تموينية وخبز و إيهام المواطنين بمشروعية عمله وتم التحفظ على 3 أجولة دقيق بلدي مدعم إنتاج وسط وغرب الدلتا وجنوب القاهرة ،وكميات من السلع التموينية زيت وسكر وأرز داخل المحل ،حيث تم التحفظ على 80 زجاجة زيت تموينى زنة 800 مل، 23 كيس سكر زنة 1 كجم، 18 كيس أرز تموينى زنة 1 كجم.

 

ومن جهة أخرى، استطاعت الإدارة من خلال الحملات على المخابز البلدية المدعمة من ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه فى عدد 60 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى 3 طن دقيق، ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه فى 40 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى 2 طن، ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه فى 20 جوال دقيق بلدى مدعم باجمالى طن، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

سلع تموينية

دقيق



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