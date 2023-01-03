ضبط 201 ألف عبوة مواد غذائية بدون فواتير فى مخزن بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية بإنه في إطار متابعة الأسواق والمخابز بدائرة المحافظة، فقد وجهه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملات تموينية بالعديد من مراكز المحافظة سيدى سالم - مركز دسوق - مركز كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 201 ألف عبوة مواد غذائية متنوعة بأحد المخازن تم احتكارها وبدون فواتير بغرض بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها من قبل مخابز بلدية بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحرير 4 محاضر لعدم وجود شهادة صحية بمحلات عامة، وتحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، وتحرير 5 محاضر ذبح خارج السلخانة للعديد من محلات الجزارة، وتحرير مخالفات نقص وزن في رغيف الخبز لـ16 مخبزا، وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ باستمرار الحملات على الأسواق، لضبط المخالفين من التجار، ومنع الاحتكار، بالإضافة التفتيش بالمخازن والمضارب، لضبط كميات الأرز، التي حجبها أصحاب تلك المخازن والمضارب من التداول في الأسواق، بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.



وشدد المحافظ علي ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.