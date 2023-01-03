ضبط متهمة بحوزتها أسطوانتا هيروين و8 طرب حشيش بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية من ضبط متهمه لها معلومات جنائية وبحوزتها اسطوانتى هيروين و8 طرب حشيش بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام المتهمة "ي.ك" لها معلومات جنائية بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات وإعداد اكمنة تم ضبط المتهمة وبحوزتها اسطوانتى هيروين و8 طرب حشيش بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

وكان قد أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة حميدة مركز السنطة بمحافظة الغربية بسبب خلافات بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية قد تلقت إشارة بنشوب مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية عزبة حميدة التابعة لمركز السنطة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم السيطرة على الطرفين وتبين انها بين عائلتين"مصلحى"،" فاروق" بسبب خلافات سابقة بينهم.

وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة، تم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.