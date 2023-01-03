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ضبط سائق حافلة مدرسية يقودها برعونة شديدة بدون لوحات خلفية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:55 ص
ضبط سائق حافلة مدرسية يقودها برعونة شديدة بدون لوحات خلفية حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيادة سائق حافلة "بدون لوحة خلفية" برعونة بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير المركبة المُشار إليها أمكن تحديدها وضبطها، وتبين أنها تابعة لإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.
 
وباستدعاء قائدها (سائق، مقيم محافظة البحيرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأفاد بفقدانه للوحة الخلفية بتاريخ ٢٠/١١/ ٢٠٢٢، وتبين سريان التراخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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