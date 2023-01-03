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صعود مؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالى

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:50 م
صعود مؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وسط أحجام تدأول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 8.34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 991.636 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 18298 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6200 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة.

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