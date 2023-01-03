اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:23 ص
أكرم القصاص
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سوريا تطالب بتحرك أممى لمعاقبة إسرائيل وضمان عدم تكرار اعتداءاتها

الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:00 ص
سوريا تطالب بتحرك أممى لمعاقبة إسرائيل وضمان عدم تكرار اعتداءاتها اعتداءات اسرائيل على سوريا
أ ش أ

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طالبت سوريا مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفذيها وعدم تكرارها.
 
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" الاثنين إن العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي ليس إلا حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال الاسرائيلي والاستهداف المباشر لسوريا وشعبها الصامد المتمسك بالدفاع عن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
 
وأشارت الخارجية السورية إلى أن هذا العدوان جاء بعد ثلاثة أيام من اعتداء قام به إرهابيو تنظيم (داعش) ضد عمال حقل التيم في دير الزور، وهو ما يثبت التنسيق الإرهابي بين الإسرائيليين وقطعان (داعش) والعلاقة الوثيقة بين الجانبين.
 
ولفتت الخارجية السورية إلى أن هذا الاستهداف الاسرائيلي للمرافق والبنى التحتية المدنية ليس الأول من نوعه، معربة عن إدانة سوريا لهذا الاستهداف الإرهابي للمرافق والبنى المدنية، وتهديد أرواح الأبرياء وسلامة النقل المدني الدولي، والذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي.

سوريا

اسرائيل

مجلس الامن

اخبار سوريا



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