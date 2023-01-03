سلطات لبنان تمكنت من توقيف مواطن أقدم على سرقة صندوق تبرعات من إحدى الكنائس

وكالات

تمكنت الأجهزة الأمنية في لبنان من توقيف مواطن أقدم على سرقة صندوق التبرعات من إحدى الكنائس وذلك ضمن سلسلة من السرقات الغريبة، وسط أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن كاهنا رعية كنيسة سيدة الانتقال في بلدة حوش حالا – رياق (في منطقة البقاع)، إدعى أن مجهولين أقدموا، بواسطة الكسر والخلع، على الدخول إلى حرم الكنيسة وعملوا على سرقة صناديق التبرعات. ولم يتمكن من تحديد قيمة المسروقات، كون صناديق التبرعات لا تفتح إلا مرة واحدة في السنة".

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد الرأس المدبر لعملية السرقة وهو لبناني الجنسية، وتوقيفه بتاريخ 2-1-2023، وضبط بحوزته كمية من مادة الهيروين المخدرة

واعترف أنه بالاشتراك مع شخص آخر، أقدما على الدخول إلى الكنيسة عبر سطحها وكسر زجاج باب خشبي، وسرقا من داخل صناديق التبرعات مبلغ يقارب الـ3 ملايين ليرة لبنانية، وأنهما اشتريا بالمبلغ المذكور كمية من المخدرات.