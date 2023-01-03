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سلاح الجو الأوكراني يعلن إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:00 ص
سلاح الجو الأوكراني يعلن إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية حرب روسيا- اوكرانيا
كتب أحمد علوى

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، مقتل 63 من جنودها، إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة في ماكيفكا بمنطقة دونيتسك في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن القصف تم بأربعة صواريخ تحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار، مشيرة إلى أنه تم إسقاط صاروخين.

وكانت دونيتسك من بين أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها في العام الماضي، في إطار عمليتها العسكرية التي بدأتها في أواخر فبراير 2022.

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أيضا إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية ليلا مع دخول البلاد العام الجديد.

وكانت روسيا قد كثفت ضرباتها على عدة مدن أوكرانية قبيل رأس السنة وبعده مباشرة والتي استهدفت بحسب موسكو منشآت تصنيع طائرات مسيرة.

واستهدفت هذه الهجمات خصوصاً العاصمة كييف وسبع مناطق أوكرانية أخرى، بحسب آخر حصيلة للسلطات المحلية والإقليمية.


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