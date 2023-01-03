سقوط أمطار متوسطة على بعض أجزاء من المنوفية والمحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى

شهدت منذ قليل معظم مدن وقرى بمحافظة المنوفية، سقوط أمطار متوسطة، الأمر الذى تسبب فى شلل الحركة المرورية.
وعلى الفور أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، بمحافظة المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية ومنها محافظة المنوفية.
وواصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
ووجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الامطار المحتملة والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.
وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.
كانت قد نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات اليوم الثلاثاء، مشروع بيئي تنموي متكامل لقرية "دبركي" مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومي (حياه كريمة) الذي تتبناه الدولة، وحرصاً من جامعة مدينة السادات على تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين، في قري محافظات المنوفية والبحيرة يأتي المشروع التنموي المتكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية في مطلع عام 2019، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشرية أو بيطرية وزراعية، وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.
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