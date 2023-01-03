سرايا مستشارا لرئيس جامعة الزقازيق ومشرفا على كليات الجامعة بقطاع شمال الشرقية

أصدر الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم (11) بتاريخ 1/1/2023م بتعيين الأستاذ الدكتور عادل سرايا مستشارا لرئيس جامعة الزقازيق للتواصل المجتمعي ومشرفا على كليات الجامعة بقطاع شمال الشرقية بفاقوس وصان الحجر ، وهي كليات [ الطب البشري والمعهد الفني للتمريض " بالديدامون " فاقوس " وكلية الآثار بالمدينة الأثرية وعاصمة مصر القديمة صان الحجر بالإضافة إلى عمله الأصلي مديرا لمركز التعلم المدمج والتعليم المفتوح جامعة الزقازيق

يذكر أن د. سرايا يشغل حاليا رئيسا لمجلس قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.



وكان يشغل منصب عميد كلية التربية جامعة قناة السويس فرع العريش بالقرار الجمهوري رقم 122 لعام 2015م ؛ وذلك قبل أن ينتقل للعمل فى كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق في النصف الثاني من عام 2018 م ،بالإضافة إلى عضويته باللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات بقطاع الدراسات التربوية تخصص المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم مستوى الأساتذة المساعدين للمرة الأولى للدورة الثالثة عشر 2019-2022 وللمرة الثانية للدورة الرابعة عشر تخصص تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم حاسب آلي 2022-2025م.



كما تولى مهام المقرر الرئيس لمحور سياسات القبول بكليات التربية بلجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 م وتم اختياره عضوا خبيرا بلجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي بالمجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 م ، بالإضافة إلى عضويته باللجنة العليا لاختيار القيادات بجامعة قناة السويس لمدة ثلاث سنوات.



وعمل في السابق مستشارا للتطوير والجودة بعمادة التعلم الالكتروني بجامعة الملك سعود بالرياض، وله أكثر من 35 بحثا و ورقة عمل تدور غالبيتها حول توظيف تكنولوجيا التعليم في تطوير عناصر المنظومة التعليمية على مستوى التعليم العام والجامعي، كما قدم معادلة للتطوير الشامل لمنظومة التعليم العام بجمهورية مصر العربية ورؤية تطويرية لنظام التعليم المفتوح والتعلم المستمر بالجامعات المصرية.



ونُشِر لسيادته أكثر من 13 إصدارا باللغة العربية في مجال تكنولوجيا التعليم والتدريب كان أخرها تصميم الحقائب التدريبية في ضوء معايير الجودة عام 2020، وتكنولوجيا التعليم للطفولة المبكرة عام 2021 م.وقام بترجمة عدد 5 مؤلفات أجنبية من أهمها الإعداد للتعلم الإلكتروني المدمج ترجمة مشتركة Preparing for Blended e-Learning.