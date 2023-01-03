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أكرم القصاص
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روسيا: تدمير 355 مقاتلة و199 مروحية أوكرانية منذ العملية العسكرية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:17 ص
روسيا: تدمير 355 مقاتلة و199 مروحية أوكرانية منذ العملية العسكرية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 355 طائرة مقاتلة و199 مروحية و2794 طائرة مسيرة.


وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الاثنين أنه تم أيضا تدمير 399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7366 دبابة ومدرعة، و957 راجمة صواريخ، و3763 مدفع هاون، و7876 مركبة عسكرية خاصة.


ومن جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة "خيرسون" ياروسلاف يانوشيفيتش إصابة خمسة أشخاص جراء قصف روسي على مركز بيريسلاف الواقع على ضفاف نهر دنيبرو، موضحا أن ثلاثة من بين المصابين حالتهم حرجة.


يشار إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي، انسحبت القوات الروسية من عاصمة المنطقة المسماة أيضا "خيرسون"، وهو ما يمثل نكسة كبيرة لقوات روسيا التي سيطرت على المدينة في وقت مبكر من بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير 2022.


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