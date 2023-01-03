رقمنة 5 وحدات مرور ومركز لوجيستى جمركى و10 مراكز خدمات تموينية ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

في إطار ما تشهده الدولة المصرية من تحول نحو الجمهورية الجديدة، وفي ظل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطبيق منظومة التحول الرقمي في كل القطاعات، تم إنشاء أول إدارة للتحول الرقمى بالدولة داخل محافظة بورسعيد في 27 من مارس 2019، حيث تم تعيين 13 من الشباب الحاصلين على المؤهلات في الحاسبات والهندسة.

الانتهاء من البنية التحتية

وأضاف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه تم الإنتهاء من البنية التحتية لكافة المواقع الإدارية ببورسعيد وعددها 736 جهة، بواقع 651 مبنى، حيث تم الإنتهاء من رقمنة 5 وحدات مرور «تراخيص –نيابة»، و3 مقار نيابة عامة، ومركز لوجيستى جمركى، 10مراكز خدمات تموينية، المحاكم، أقسام الشرطة، مكاتب التوثيق والشهر العقارى وميكنة 8 مراكز تكنولوجية بمحافظة بورسعيد، وخلال عام 2020 تحولت البنية التحتية لبورسعيد بالكامل للمنظومة الرقمية.

إطلاق 151 خدمة إلكترونية

وأشار محاظ بورسعيد إلى أنه تم إطلاق 151 خدمة إلكترونية من خلال التطبيقات الإلكترونية الحديثة، وإطلاق بوابة الخدمات الحكومية بالمحافظة «البوابة الموحدة»، ليكون للمواطن هوية رقمية واحدة للحصول على كافة الخدمات.

تو فر خدمة التحول الرقمى

وتوفر خدمة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد خدمات إلكترونية عديدة من بينها خدمات (التموين) على منصة مصر الرقمية وكانت محافظة بورسعيد، قد أعلنت عن خطوات التسجيل بالبوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي، التي تقدم خدمات إلكترونية متنوعة للمواطنين وهي:

- الدخول إلى بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

- اختيار تسجيل مستخدم جديد والتسجيل في البوابة عن طريق الرقم القومي للمستخدم.

-استكمال البيانات المطلوبة: "الرقم القومي، رقم المصنع (هو رقم مكون من حروف وأرقام أسفل الصورة الشخصية في بطاقة الرقم القومي)، اسم الأم، ورقم الهاتف".

- انتظار الكود الذي تم إرساله على موبايل المستخدم، وعن طريقه يتم تفعيل الحساب.

- مرحلة تأكيد هوية المستخدم من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة الشخصية، مثل: "اسم أحد الأبناء، تاريخ ميلاده، تمتلك سيارة من عدمه، مؤشر المعاش".

- البدء في الاستفادة من خدمة منظومة التحول الرقمى.

خدمة التموين بها العديد من الخدمات مثل : "تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل فاقد او تالف لبطاقة التموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل اجتماعي، ضم أفراد اسرتي، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا، وغيرها.

مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه في ظل هذه المنظومة تم إنشاء عدد من المباني الخاصة والمقامة بها "المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، التحول الرقمى؛ المتغيرات المكانية، مركز معلومات شبكات المرافق، مكتب التموين المطور، مركز خدمة المستثمرين، ادارة مرور بورسعيد، مركز الخدمات اللوجيستية، مبنى المرور الجديد بالحى الاماراتى، ومنظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة) و تقدم المراكز التكنولوجيا بمحافظه بورسعيد عدد 101 خدمة إلكترونية .

ويعد مفهوم منظومة التحول الرقمي بشكل بسيط هو أن لكل خدمه رقم، فالمراكز التكنولوجية مرتبطة بوزارة التخطيط والمحافظة، والهدف منها هو التسهيل على الأهالي والمواطنين، وكذلك القضاء على الفساد والرشوة و ما يميز منظومة التحول الرقمي هو التحصيل الإلكتروني لمقابل الخدمات "كهرباء، غاز، وغيرهما"، والتي يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة على رقم هاتف المواطن فهي تعني تحولنا في منظومة التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكتروني، مما يساعد على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

الشبكة الوطنية الموحدة

وفي إطار منظومة التحول الرقمي تأتي عدد من المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين والتي من بينها تأتي الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، التي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

اختيار بورسعيد انطلاق منظومة الشبكة الوطنية

وقال محافظ بورسعيد، إنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم إختيار محافظة بورسعيد، لتكون نقطة إنطلاق منظومة الشبكة الوطنية الموحدة لمواجهة الأزمات والكوارث، والتي جاءت فيها بورسعيد كأولي محافظات الجمهورية، وأوضح أن الشبكة هي العمود الفقري للأزمات والكوارث بالعالم، ويتم التعامل معها من خلال رقم 112، وخلالها يتم توزيع المهام على كافة الغرف المشاركة من إسعاف ومطافئ والرعاية الصحية والأحياء وغيرها من المؤسسات الخدمية في وقتٍ واحد.

وجدير بالذكر أن الشبكة تعمل على دمج بين جميع التكنولوجيات المتقدمة بدول العالم، وتعد شبكة مؤمنه غير قابلة للاختراق، وتعمل على سرعة التواصل مع محافظ الإقليم، وتتيح التواصل للمستوى الأعلى والأردني، وكذلك تتيح إقامة المؤتمرات المرئية.

وضمن منظومة التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطن ، أصدر محافظ بورسعيد قرارا بإنشاء المركز التكنولوجي لإصدار التراخيص العامة الموحد بحي المناخ ، وأكد المحافظ أن المركز أحد الصروح الجديدة لهذه المنظومة الجديدة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، وهو أحد خطوات التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وسهولة الحصول عليها و مميكن بنسبة 100% .

منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم إنشاء منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، مؤكداً أن المركز مميكن بنسبة 100% ، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين. وأكد المحافظ، أن هناك منظومة عمل داخل المركز الجديد تضمن الاستمرار في تطوير مستوى الأداء ، وتحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة ، حيث يضم مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات ".

آثار المنظومة على أرض الواقع

وكان لتطبيق منظومة التحول الرقمي ٱثارها الملموسة على أرض الواقع، حيث أشاد قطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد، بمنظومة التحول الرقمي قائلين: إنها أثرت بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة في جميع المصالح الحكومية في محافظة بورسعيد، مشيرين إلى أن المنظومة وفرت الكثير من الوقت والجهد لدي المواطنين، ونحن كشباب نستطيع الآن أن نقضي كل الخدمات الحكومية عن طريق التحول الرقمى من خلال الهاتف المحمول.