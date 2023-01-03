راقبوا السماء.. القمر يقترن بالمريخ الليلة فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة بسماء مصر

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 03 يناير 2023 وبداية الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد المضاء بنسبة 92% بكوكب المريخ، حيث سيفصل بينهما 0.1 درجة في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سيشاهد كذلك بالقرب منهما عنقود نجوم الثريا والنجم الساطع المحمر الدبران إضافة لكوكب زحل في الجنوب الغربي مع كوكب الزهرة.

والمريخ وصل الى حالة التقابل في الثامن من ديسمبر 2022 عندما كانت الأرض بين الكوكب والشمس وأصبح المريخ يواجه الشمس في السماء بالنسبة لنا وكانت المسافة بين الكوكبين الأقل في وقتها خلال سنتين وكان المريخ في قمة لمعانه.

وأضاف التقرير: الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت ولكن لايزال لامعًا أوائل شهر يناير 2023، إضافة لذلك سيرصد القاطنون في الأجراء الجنوبية من إفريقيا حدث سماوي نادر حيث سيمر القمر أمام المريخ في ظاهرة تعرف باسم الاحتجاب وليس هناك حاجة إلى معدات رصد خاصة حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدته بالعين المجردة إلا أن المناظير والتلسكوبات ستعزز الرؤية فقط علما بأن الظاهرة غير مشاهدة في الوطن العربي.

ويحدث الاحتجاب عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي آخر يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب الواقعة في دائرة البروج.

ولا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقعك على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر، هذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيرصد القمر يمر بالقرب من كوكب المريخ فقط.