اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:59 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء إسرائيل السابق: اقتحام الأقصى من قبل وزير "انعدام للمسؤولية"

الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:19 م
رئيس وزراء إسرائيل السابق: اقتحام الأقصى من قبل وزير "انعدام للمسؤولية" رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد
وكالات

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استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلى إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، معتبرا مثل هذا التصرف انعكاسا لحالة من انعدام المسئولية السياسية.
 
وكتب لابيد على حسابه بموقع "تويتر"، أن تدخل إسرائيل في "شجار" مع نصف العالم، فقط حتى يقضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير 13 دقيقة في باحات المسجد الأقصى، هو "عدم مسؤولية سياسية، ويعكس ضعف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه وزرائه.
 
تغريدة لابيد
تغريدة لابيد
 
وخلف اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى غضبا فلسطينيا، وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.
 
وقال لابيد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لا تقبل دولة إسرائيل إملاءات من أحد فيما يتعلق بأمنها".
 
 

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