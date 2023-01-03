رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم شهادة اعتماد 4 برامج لعميد كلية التربية النوعية

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الثلاثاء، الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة.

وخلال اللقاء قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى عميد كلية التربية النوعية وسلمها شهادة اعتماد 4 برامج في كلية التربية النوعية بالإنابة عن الدكتور يوهانسن يحيى عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد أن أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قراراً باعتماد برامج "إعداد معلم التربية الفنية، وبرنامج إعداد معلم الاقتصاد المنزلي، وبرنامج أخصائي الإعلام التربوي "صحافة وإذاعة وتليفزيون"، وبرنامج أخصائي الإعلام التربوي "المسرح المدرسي" في كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ.

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية ، وأعضاء هيئة التدريس، على اعتماد 4 برامج في الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنه انطلاقا من رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بتطوير وتحديث منظومة التعليم العالى بإنتاج خريج يتماشى مع متطلبات سوق العمل ينافس فى أسواق العمل المحلي، والإقليمي والدولي، وفي إطار استيفاء الكلية لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تقدمت الكلية للاعتماد المؤسسي ببرامجها، موجهاً الشكر لخبراء مركز ضمان الجودة بالجامعة الذين قدموا الدعم الفني للكلية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن كلية التربية النوعية تسعى إلى تطوير برامج تعليمية أخرى متميزة للارتقاء بمستوى خريجي الكلية .

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى نجاح الجامعة في حصول عدد من كلياتها وبرامجها على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتجديد الاعتماد لها، تحقيقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.

وقالت الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، إن هذا الاعتماد يأتي في إطار استيفاء الكلية لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدعم المقدم من إدارة الجامعة، مؤكداً أن هذا النجاح نتيجة دعم مركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتور محمد أبو والى، و حصاد الجهود المبذولة من قبل فرق الجودة المتتالية من قبل وحدة ضمان فضلا عن جهود الدكتور نجلاء حسني الاشرف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شيماء عز العرب سرور، مدير وحدة الجودة ورؤساء الأقسام، والدكتور وجيدة حماد، رئيس قسم الاقتصاد المنزلي، والدكتور ممدوح شتله ،رئيس قسم الإعلام التربوي ومنسقي الجودة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.



المكرمين بجامعة كفر الشيخ



تكريم المتمزين بكلية التربية النوعية