رئيس جامعة طنطا يتابع سير أعمال الامتحانات بكليتى الحقوق والآداب

فريق المحافظات

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم جولة تفقدية بمجمع الكليات بسبرباى تابع خلالها سير أعمال الامتحانات بكليتى الحقوق والآداب، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان فى استقباله الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتى الآداب والحقوق.

وأكد رئيس الجامعة حرص ادارة الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الامتحانية، مشيداً بانتظام اللجان الامتحانية دون رصد أى مشكلات، موجهاً بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة أمنة للطلاب وضمان حسن سير العملية التعليمية طبقاً للقواعد المنظمة للامتحانات.

وكانت استقبلت كلية الطب بجامعة طنطا، استقبلت اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله خضر المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة منى قطيط منسق أنشطة جامعة الطفل بالكلية.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن مشروع جامعة الطفل هو مشروع قومي لرعاية الموهوبين والمبتكرين، مشيراً إلى توفير جامعة طنطا لكافة وسائل الدعم لهذا المشروع، حيث تهدف جامعة الطفل إلى بناء عقول أطفالنا وتنمية ثقافتهم وثقل مواهبهم وتشجيعهم على البحث العلمي والابداع والتفكير المنطقي والنقدي وحل المشكلات وغرس القيم السليمة بهم وفهم أدوات التغيير في المستقبل من أجل نهضة المجتمع.