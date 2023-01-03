اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:05 م
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رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول  

الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:18 م
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول   جانب من الجولة
الشرقية - حمدى عبد العظيم 

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تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق سير أعمال الامتحانات بكليتي الحقوق والتربية الرياضية بنين، وكان فى استقباله الدكتور أشرف خطاب عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق،  ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، حيث اطمئن على سير الامتحانات ومطابقتها للقواعد المنظمة، ووجه بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحان. 

كما أشاد رئيس الجامعة  بحرص إدارة الكليتين على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، كما وجه بتوفير سبل الراحة للطلاب. 

وفى ختام الجولة التفقدية، أجرى رئيس الجامعة حوارا وديا مع أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح مثمنا المجهود الذى يقوم به جميع العاملين بالجامعة خلال الامتحانات. 


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