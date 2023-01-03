رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسى الأول

تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2022/2023، وذلك لبرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات، رافقه الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واطمأن كشك، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تتضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

ووجه كشك، بضرورة الإلتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للإمتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب، والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة.

وتابع رئيس الجامعة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين والمراقبين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها،مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة.