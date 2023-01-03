رئيس البورصة: إطلاق بورصة المشتقات المالية خلال النصف الثانى من العام الجارى

كتب هانى الحوتى

كشف رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، عن خطط البورصة خلال الفترة المقبلة، وأبرزها تعميق وتوسيع تواجد البورصة من خلال أسواق جديدة للسلع والمشتقات، بهدف ظهور استراتيجيات مبتكرة للاستثمار مما يعظم العوائد للمتداول والمساهمين، معلنًا عن إطلاق بورصة المشتقات المالية للمستثمرين خلال النصف الثاني من العام الجاري، وكذلك الترويج للبورصة في دولتي السعودية والإمارات خلال العام الجاري.

وأشار "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، إلى البورصة المصرية للسلع، والتي تعد آلية هامة لتنظيم عمليات التداول والمتاجرة في أسواق السلع "الحاضرة"، والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة، لافتًا إلى أبرز المنتجات الزراعية التي سيتم تداولها ببورصة السلع وهي القطن، والسكر، والفول، والأرز، والدقيق، والقمح، كما سيتم تداول البيض، والأسمدة العضوية، والذهب، واللحوم المجمدة، والدجاج المجمد.

قال رامي الدكاني، إن بورصة المشتقات ستسمح للمستثمرين بشراء وبيع المشتقات في البورصة المصرية لأول مرة بدعم من مركز مقاصة مركزي، مضيفًا في هذا الصدد أن هيئة الرقابة المالية أنشأت الإطار التنظيمي، وتعمل على إنشاء مركز مقاصة مركزي لتسهيل ورقابة تداول المشتقات المالية، لتداول العقود الآجلة والمستقبلية على الأسهم، وعقود خيارات الأسهم، وعقود خيارات المؤشرات، وعقود المبادلة، وكذلك العقود المستقبلية والخيارات للسلع، وتهدف بورصة المشتقات: السماح للمستثمرين بتثبيت الأسعار التي سيتم التنفيذ عليها مستقبلًا، ومساعدة المشاركين على الحد من المخاطر، والتحوط ضد التقلبات غير المواتية لأسعار الأصول.