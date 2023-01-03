رئيس البرلمان الجزائري: تطوير العلاقات مع البرازيل بما يخدم المصالح المشتركة

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أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) إبراهيم بوغالي على عمق العلاقات التي تربط بين الجزائر والبرازيل، معربا عن تطلع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على العمل مع نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا داسيلفا لتكريس هذه العلاقات وتطويرها والدفع بها بما يخدم المصالح المشتركة.



جاء ذلك خلال مشاركة بوغالي، ممثلا عن الرئيس الجزائري، في مراسم تنصيب داسيلفا رئيسا لجمهورية البرازيل للمرة الثالثة، بالعاصمة البرازيلية، وذلك بحضور 17 رئيس دولة وعدد كبير من القادة والوزراء الدوليين.



وبحسب بيان المجلس الشعبي، الاثنين نقل بوغالي للرئيس البرازيلي المنتخب تمنيات الرئيس الجزائري بالتوفيق والنجاح في مهمته.