رئيسة وزراء الدنمارك تزور أسوان فى جولة سياحية وتلتقى بالمحافظ.. صور

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان عن ترحيبه بضيفة مصر، وزيارتها لعروس المشاتى، وهو الذى يعكس المكانة الدولية لها على خريطة السياحة العالمية بإعتبارها من أهم المقاصد السياحية التى تتميز بتنوع المنتج السياحى، والأنماط السياحية المختلفة، وخاصة السياحات الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والنيلية والسفارى والصيد ومراقبة الطيور.

وأشار إلى عمق علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم بما يجسد دور مصر المحورى إقليمياً ودولياً، وسعيها الدائم لنشر السلام.

وكان قد اعتمد أشرف عطية، محافظ أسوان، المخطط الإستراتيجى العام لمدينة أسوان وفقاً لنتائج جلسة الاستماع المنعقدة فى 16 أغسطس الماضى بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان. جاء ذلك بحضور ممثلى المجتمع المحلى والقوى الطبيعية بالمدينة والتى تم فيها عرض لوحة المخطط الإستراتيجى للمدينة بناءاً على الحيز العمرانى السابق اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإجمالى مساحة 24770 فدانا، وبما يعادل 25 فرد / فدان. وتعد مدينة أسوان، أقل كثافة سكانية على مستوى كافة المدن المصرية مما يساهم فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل كافة المشكلات المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة المطبقة على المدن المصرية.