خفر السواحل الإيطالى ينقذ 85 مهاجرا وسط البحر المتوسط

أ.ش.أ

أعلنت المنظمة الإنسانية غير الحكومية في إيطاليا (ألارم فون)، اليوم الثلاثاء، أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ حوالي 85 شخصا وسط البحر المتوسط؛ بعد مناشدات متكررة من أجل المساعدة.

وأفادت المنظمة - في بيان نقلته وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية - بأنها "تشعر بالارتياح للتأكد من أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ الأشخاص الذين أطلقوا نداء استغاثة أول مرة يوم الأحد الماضي".

وأنقذت منظمة أطباء بلا حدود ما مجموعه 85 مهاجراً من زورقين انقلبا أو تعثرا قبالة ليبيا، بناءً على طلب إيطاليا مساء الأحد وصباح الاثنين. وبدأ فريق أطباء بلا حدود على متن سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" العمل بعد تلقيه طلبًا من المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن القارب الأول للمهاجرين انقلب في أمواج شديدة وأن 41 ناجياً، بينهم امرأتان، موجودون الآن على متن السفينة جيو بارنتس ويتلقون المساعدة من فريق أطباء بلا حدود.

وواصلت السفينة إنقاذ مجموعة أخرى من المهاجرين، وتنقل الآن 85 منهم إلى ميناء "تارانتو" بجنوب إيطاليا.

يذكر أن منظمة (ألارم فون) تم تأسيسها في أكتوبر عام 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية.