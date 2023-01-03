خطة لتعزيز دور التثقيف النقابى باتحاد عمال الجيزة.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

استعرض مجلس إدارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة برئاسة محمد كامل خطة تعزيز دور التثقيف النقابى من خلال التشريعات ذات الصلة بالعمل العمالى للعام الجديد 2023، وذلك فى إطار رؤية الاتحاد لأعداد كوادر نقابية وتأهيل قادة العمل الحاليين للقيادة.

وأكد محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، أن الخطة تنفذها أمانة التدريب والتثقيف بالاتحاد، وتضم مختار أبو الفتوح مسئول اتصال وإعلام، وكلا من فيفي زيادة وإبراهيم جاد وسامية حسانين ونعمات عبد الحفيظ أعضاءا، لافتا إلى أن استراتيجيتها تستهدف إعلاء قيم العمل بكافة مواقع الإنتاج وشحذ الهمم والارتقاء بالمستوى المهنى وتعظيم القيمة المضافة لأداء العمال.

وأضاف أن العنوان الرئيسى لبرنامج التثقيف ياتى تحت عنوان "مصر العمل" ومدة الدورة الواحدة شهرا بواقع 3 محاضرات أسبوعيا، إلى جانب الزيارات الميدانية لمواقع العمل التى شهدت تقدما فى مجالات تنمية الموارد البشرية التى هى أساس تطوير أدوات العملية الإنتاجية.

وأوضح "كامل"، أنه سيتم الاستعانة بالخبراء الاستراتيجين من قادة العمل النقابى كمحاضرين بكافة الدورات التثقيفية إلى جانب أساتذة القانون الذين لهم صلة بالتشريعات العمالية.

وكان محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، قد صدق على قرار الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، بتعيين مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وعضو النقابة العامة للخدمات الإدارية، نائبا أول لرئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة.

جاء ذلك بعد ترشيح هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، مختار أبو الفتوح، بتولي منصب نائب أول لرئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة.