حصاد ميناء دمياط 2022.. إعادة تسليم "محطة حاويات تحيا مصر 1"

دمياط - هيثم مراد

قال اللواء أحمد عبد المعطى حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، إن الميناء شهد العديد من الإنجازات والأحداث خلال عام 2022 تعد اضافة جديدة لنجاحه وتميزه بين الموانئ المصرية.

أضاف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يشهد حاليا إقامة عددًا من المشروعات القومية الكبرى والتى تحظى باهتمام كبير، مشيرًا إلي أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" فى ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، وشركة محطة حاويات دمياط أليانس، "تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب ايطاليا”، و”هاباج لويد” للخطوط الملاحية العالمية.

وتابع رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه يتم تنفيذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970م، وبعمق يصل إلى 18م، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 922 آلاف م2، وطاقتها الإستيعابية إلى 4,5 مليون حاوية مكافئة.

وعلى صعيد آخر أكد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه يتم حاليا استكمال تطوير حاجز الامواج الشرقى باضافة امتداد بطول 1420 متر وانشاء حاجز امواج غربى جديد بطول 4345 مترا، وذلك بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية والتى كانت تجرى للممر الملاحى وحوض الدوران لتقليل معدلات الاطماء بهما.

وأشار "حواش" إلى أن المشرع يتضمن خلق مساحة أرضية خلف الحاجز الغربى يتم البدء من خلالها فى إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض مستقبلاً والتى ستكون إضافة قوية للميناء.