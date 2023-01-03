حبس عامل 4 أيام بتهمة سرقة مليون جنيه من داخل مكتب بمنطقة عابدين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه من داخل خزينه مكتب كان يعمل به فى السابق واختمرت فى عقله فكرة سرقته بعد علمه باحتفاظه بأموال داخل خزينة المكتب.

وكشفت الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بسرقة مبلغ مالى (3,800,000 جنيه) من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة" - ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة"، وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله بالمكتب محل البلاغ وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة المكتب عمله اختمرت فى ذهنه سرقته، وبتاريخ الواقعة تمكن من الدلوف للمكتب والاستيلاء على مبلغ مالى أكثر من (3,5 مليون جنيهاً) من داخل خزينة المكتب، ولاذ بالفرار وعقب ذلك قام بإخفاء المبلغ المالى المستولى عليه داخل محل تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ملك أحد أقاربه (عامل، ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وباستهدافه أمكن ضبطه وعثر بداخل المحل ملكه على المبلغ المالى المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.